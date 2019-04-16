بالفيديو: فنانة خليجية ترقص بملابس مكشوفة من غرفة النوم وتتعرض لـ انتقادات لاذعة

تعرضت الفنانة الخليجية ”جوري عبد الله” لحملة انتقادات لاذعة بسبب فيديو جديد لها تظهر فيه وهي ترقص بملابس مكشوفة في غرفة النوم بأحد الفنادق.

وبينما اعتقد البعض ان الفيديو مسرب، اتضح ان الفنانة نشرته بنفسها عبر موقع ”انستجرام”، من باب إظهار مفاتنها إلا انها صدمت الجميع بعيوب قوامها الواضح.

وحقق الفيديو انتشار واسع ، ليسجل 159 الف مشاهدة في فترة وجيزة، بينما انهالت التعليقات الساخرة بشكل أدعى للخجل من الفيديو الغريب .

وقال احد المعلقين : استغفر الله شنو ذي كنج باذنجان ، بينما قال آخر: شكل جسمها سداسي مربع مثلت تكعيب ثنائي الاحاد غير متوازي” و”كأنها غوريلا” و”لحم رخيص”، وغيرها من الردود.