من يهدّد الأمير هاري وميغان ماركل بالقتل؟

متابعة بتجـــــــــــرد: كشفت تقارير حديثة أن الأمير هاري وزوجته الدوقة ميغان ماركل تعرضا لتهديدات بالقتل في يوم زفافهما الملكي، وبحسب التهديد المروع الذي تم عبر البريد الإلكتروني، فإن قنبلة كانت ستنفجر في قلعة “وندسور” يوم 19 أيّار من العام الماضي.

وحذرت سلسلة من رسائل البريد الإلكتروني المرسلة إلى الأمير أندرو وهو الابن الثاني للملكة إليزابيث الثانية، العائلة البريطانية المالكة من أن يوم الزفاف سيشهد “انفجاراً”، وفقاً لتقارير صحيفة Daily Telegraph.

ويواجه محمد جبرا الصالح، من ليستر، حالياً عقوبة السجن بعد إدانته بالاتصالات الخبيثة مع ابن الملكة والمسؤولين الحكوميين.

وقالت الرسالة الإلكترونية، التي أُرسلت قبل 12 يوماً من الزفاف الملكي: “نحن في حالة حرب. سيكون حفل زفاف حفيدك بمثابة انفجار. أنا أمير متزوج من الابنة غير الشرعية لملك إسبانيا السابق، ابنة خوان كارلوس واسمها مارغريتا. سيموت جميع أفراد العائلة المالكة البريطانية بسبب إلقاء القبض عليّ وتعذيبي في هولندا”.

وأقر الصالح في البداية بأنه غير مذنب ولا علاقة له بتهمة إرسال رسائل إلكترونية تهدد بالقتل، ولكنه أدين الشهر الماضي بارتكاب جميع الجرائم المنسوبة إليه، إلّا أنّه غير قادر على مواجهة المحاكمة، بسبب مرض عقلي مزعوم، وفقاً للمصدر المذكور.