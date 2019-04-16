رانيا يوسف سعيدة بنجاح برنامجها وتكشف تفاصيل الموسم الثاني

أكدت الفنانة رانيا يوسف عن سعادتها بنجاح الموسم الأول من برنامجها MORE ABOUT RANIA، الذي عُرض خلال الفترة الأخيرة عبر قناتها الخاصة على اليوتيوب وتضمن 12 حلقة حققت مليونًا ونصف المليون مشاهدة.

وقالت رانيا في تصريحات جاءت عبر بيان صحافي إن نجاح البرنامج يعود الفضل به إلى جمهورها الذي جاءت تعليقاته تشيد بفكرة البرنامج، وقالت إن الفكرة جديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقررت استهداف جمهورها عبر السوشيال ميديا.

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وأكدت في تصريحاتها أنه من المرجح أن يكون هناك موسم ثانٍ من البرنامج وسيتم عقد جلسات عمل مع الشركة المنتجة للبرنامج، حتى يتم الاستقرار على تفاصيل الموسم الثاني من البرنامج.

برنامج MORE ABOUT RANIA من إنتاج شركه CCONNECT وتضمن 12 حلقة أظهرت به رانيا حياتها الشخصية داخل منزلها وكان الظهور الأول لوالدها الذي كشف به العديد من المفاجآت.