بالفيديو: المغنية إيمان العميري تتسبب بضجة بعد إدعاء أنها “المهدي المنتظر” !

كتبت أسماء لمنور في السبت 13 أبريل 2019 04:08 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

أثارت المغنية التونسية إيمان العميري جدلا واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ادعائها في فيديو نشرته في حسابها في “انستغرام” انها “المهدي المنتظر”، قبل أن تحذف الفيديو، وتنشر بعدها دروساً دينية متعلقة بقصص العهد القديم.

وقالت العميري، وهي احدى المشاركات في الموسم الخامس من “ستار اكاديمي” ان وحياً جاءها برسالة سلام من اجل التوحيد. وأحدثت تصريحات العميري ردة فعل كبيرة من قبل متابعيها، حيث قالوا انها مريضة نفسياً تحتاج الى عناية خاصة، قبل أن تمسح تلك الفيديوهات من حسابها.

وكان أول ظهور للعميري على الساحة الفنية خلال عام 2008، من خلال مشاركتها في برنامج اكتشاف المواهب “ستار أكاديمي”، لكنها خرجت منه في المراحل الأولى، وابتعدت بعده عن الساحة الفنية لسنوات، لتعود الى الساحة في 2013 من خلال فيديو كليب “في حياتي”، ليكون ثاني أعمالها الفنية بعد أغنية “من زمان”.

وكانت تلقب في “ستار اكاديمي” بأنها “كيم كاردشيان العالم العربي” بالنظر الى شكلها. وغابت فترة عن الساحة الفنية قبل أن تعود بشكل متقطع، لكن هناك 400 الف متابع لها في “انستغرام”.

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وتنقلت العميري بين القاهرة ودبي وبلدها تونس خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وهي تصدر بين الحين والآخر أغاني فردية، وشاركت مؤخرا في فيلم “خطيب مراتي” في أول تجربة تمثيلية لها. ويشاركها البطولة فيه أحمد سعد، ومحمد كريم، وريم البارودي، وإيهاب فهمي، وغيرهم.

نقلت إيمان العميري إقامتها إلى دبي، وعادت للساحة من جديد بصور جريئة تكشف التغيرات الجذرية في شكلها، مما دفع الكثيرون للتمليح أنها خضعت لعمليات تجميل، حيث بدت مختلفة تماماً عن بداياتها الفنية، بعد أن حصلت على قوام منحوت وشعر أشقر، ليتم تشبيهها بنجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان.

ظلت إيمان العميري تتنقل ما بين القاهرة ودبي، من أجل إصدار أغنيات منفردة من وقت لآخر.

كانت آخر مشاركتها إيمان العميري في عالم الفن، هو خوضها تجربة التمثيل، من خلال المشاركة في فيلم “خطيب مراتي” مع الفنان أحمد سعد والفنانة ريم البارودي، وهو العمل الذي يعرض حالياً في دور العرض.