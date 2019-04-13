رانيا يوسف تصور حلقة من برنامجها داخل صالة التمرينات الرياضية

شاركت الفنانة رانيا يوسف جمهورها حلقة جديدة من برنامجها what about rania من داخل صالة التمرينات الرياضية، وقام المراسل بعمل لقاء سريع مع المدرب المسؤول عن تمرينها، وتوجيه عدد من الأسئلة له، أبرزها عن مدى استجابة رانيا للتمرينات ونصيحته لها، وأجاب المدرب، أنّ رانيا من الشخصيات المطيعة والتي لا تخالف التعليمات على الإطلاق، ومن أهم مميزاتها أنها بمجرد دخولها صالة التمرينات تنسى كل همومها ومشاكلها، وتركز طاقتها ومجهودها في التمرين. وأشار أيضًا إلى أنّ نصيحته لها أن تنام مبكّرًا وتبتعد عن السهر، وتلتزم بالنظام الغذائي، لتساعدهم على أداء مهمتهم.

وكانت رانيا قد قامت بتصوير الحلقة الماضية من البرنامج داخل صالون تصفيف الشعر الذي اعتادت الذهاب إليه، وتحدث مصفف الشعر عن عدد مرات ارتيادها للمكان، وكذلك عن رفضها ارتداء الباروكة رغم نصيحته لها بذلك، حفاظًا على شعرها من التلف بسبب كثرة الغسيل وتعدد الأدوار التي تقدمها.

برنامج what about Rania تقدم خلاله مواقف حياتية مختلفة كل أسبوع، وتقوم بعرضه عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب.

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