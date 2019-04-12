بعد صورها المثيرة.. رانيا يوسف بالحجاب – بالصورة

متابعة بتجـــــــــــرد: انتشرت صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للممثلة المصرية رانيا يوسف وهي مرتدية الحجاب أثناء تصوير مسلسلها الجديد. وفي التفاصيل، فقد نشرت رانيا الصورة وعلّقت عليها قائلةً “حنية… مملكة إبليس.” والجدير ذكره، أن رانيا يوسف ستمثل في هذا المسلسل إلى جانب غادة عادل، أحمد داوود، إيمان العاصي، خالد أنور، كريم قاسم وسلوى خطاب.

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