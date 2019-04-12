- 1/2
- 2/2
حالة واسعة من الجدل، صاحبت ظهور الفنانة رانيا يوسف بحجاب يشبه الخمار، والتي نشرها المخرج أحمد خالد، عبر حسابه على موقعي التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"إنستجرام".
وظهرت "رانيا" بحجاب فاتح اللون طويل، خلال تجسديها شخصية "حنية" في عملها الفني الجديد "مملكة إبليس".
وتفاعل نشطاء إموقع التواصل الاجتماعي مع الطلالة، التي حققت مئات المشاركات والتعليقات، أبرزها: "أنتي يا بتلبسي أوي يا بتحرري أوي"، و"عقبال ما تتحجبي بجد"، و"الحجاب ده ببطانة ولا لا".
وقد يهمك ايضـــــــــــــــــــًا
- رانيا يوسف تنتهي من تصوير جميع مشاهدها في فيلم "دماغ شيطان"
- الفنانة رانيا يوسف تشارك في رمضان بـ"وبينا ميعاد"
كانت هذه تفاصيل خبر صورة بالخمار لـ"رانيا يوسف" تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.