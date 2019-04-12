صورة بالخمار لـ"رانيا يوسف" تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي

حالة واسعة من الجدل، صاحبت ظهور الفنانة رانيا يوسف بحجاب يشبه الخمار، والتي نشرها المخرج أحمد خالد، عبر حسابه على موقعي التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"إنستجرام".

وظهرت "رانيا" بحجاب فاتح اللون طويل، خلال تجسديها شخصية "حنية" في عملها الفني الجديد "مملكة إبليس".

وتفاعل نشطاء إموقع التواصل الاجتماعي مع الطلالة، التي حققت مئات المشاركات والتعليقات، أبرزها: "أنتي يا بتلبسي أوي يا بتحرري أوي"، و"عقبال ما تتحجبي بجد"، و"الحجاب ده ببطانة ولا لا".

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