شيرين عبد الوهاب في لجنة "ذا فويس" فهل تنضم إليها نوال الكويتية؟

مع إعلان مجموعة MBC عن بدء استقبال طلبات الراغبين في الاشتراك في الموسم الجديد من برنامج "ذا فويس"، انطلقت المفاوضات مع الفنانين لتشكيل لجنة مدربين جديدة، بعد أن كان التوجّه خلال الفترة الماضية بأن يبقى المدربون إليسا، أحلام، محمد حماقي وعاصي الحلاني دون أن تغيير.

وقد أكّدت معلومات صحفية، أنّ الفنانة شيرين عبدالوهاب وافقت على العودة للجلوس على كرسي التحكيم بعدما أعلنت انسحابها من البرنامج منذ سنتين بسبب انشغالها ببرنامج قدّمته على شاشة مصرية.

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كما عاد اسم الفنانة نوال الكويتية إلى التداول، لتكون بين أسماء المدربين، في تعويض لها بعد الأزمة الشهيرة التي أدّت إلى حلولها بديلة عن الفنانة أحلام في الموسم الماضي، وتنحيتها لاحقاً لإعادة أحلام، وقد تبلغت الخبر يومها عن طريق إعلان المجموعة على "تويتر" ولم يبلغها أحد في المجموعة الاعتذار.

يذكر أن شيرين مازحت منذ عامين نوال على مسرح "هلا فبراير"، بقولها "السنة الجاية نعمل ذا فويس مع بعض"، في محاولة منها لواساتها بعد ما حصل معها في البرنامج، فهل تتحقق مزحة شيرين وتجلس مع نوال في كرس التحكيم؟