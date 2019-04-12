السلطات البحرنية تتولي علاج صابرين بو رشيد

حالة من الحزن الشديد انتابت عدداً كبيراً من نجوم الفن الخليجي، عقب سماعهم خبر إصابة الفنانة البحرينية صابرين بورشيد، بورم في الرأس حسب ما أعلن والدها أحمد بورشيد عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديو إنستقرام، والذي طالب بتولي السلطات البحرينية علاج ابنته.

وقامت الفنانة شيلا سبت بالإعلان عن تولي المملكة البحرنية علاج صابرين، ونشرت صوراً لصابرين عبر حسابها، وعلقت عليها ببيان رسمي قالت من خلاله: «بمتابعة من مكتب صاحب السمو رئيس الوزراء، قامت وزارة الصحة بالعمل على استكمال إجراءات نقل المريضة (صابرين البورشيد) للخارج لتلقي العلاج اللازم بعد متابعة الحالة مع الطبيب المعالج، وتأتي هذه المتابعة في سياق اهتمام صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بتوفير كافة الخدمات الصحية والاحتياجات العلاجية للمرضى من أبناء هذا الوطن»، وقد أعربت وزيرة الصحة فائقة بنت سعيد الصالح، «عن عميق شكرها وتقديرها لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر على دعمه الدائم؛ مما يجسد اهتمام ومتابعة سموه شخصياً للقضايا التي تمس المواطن البحريني، وخصوصاً في الجوانب والإجراءات المتعلقة بالصحة».

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وأضافت: «أكدت وزيرة الصحة على أنه فور متابعة ديوان صاحب السمو الملكي للحالة، قامت بتوجيه المسئولين والمعنيين بالوزارة عن العلاج بالخارج لمتابعة الحالة، والترتيب لإجراءات سفر المريضة المعنية لتلقي العلاج اللازم لحالتها، والحفاظ عليها من التدهور أو المضاعفات، وقد قامت لجنة العلاج بالخارج بالتواصل مع والد المريضة، والذي وجه نداء للمساعدة في علاج ابنته بالخارج؛ حيث تم التنسيق معه للحضور يوم غد الأربعاء بمقر اللجنة، والبدء بالإجراءات الكفيلة بمباشرة سفر المريضة للخارج، مع العلم بأنه تم تبيان الخيارات المتوفرة لعلاج المريضة، والتي ستكون فورية ولن تتطلب إجراءات طويلة، مثل التواصل مع المستشفيات وإصدار تأشيرات السفر وما شابه؛ حيث إن حالة المريضة تتطلب سرعة التدخل العلاجي تفادياً لوقوع المضاعفات وتدهور الحالة».

وانتهى بيانها قائلة: «اللهم لك الحمد والشكر يا رب.. شكراً لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان، على دعمك الدائم.. شكراً من كل قلب، وهذا مو غريب عليك، عقبال يا رب ما نسمع خبر شفاء أختنا الغالية #صابرين_بورشيد.. يارب تقوم بالسلامة والصحة».