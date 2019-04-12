شاهدوا الشرطة تتدخل لإخراج أحمد السقا من جنازة محمود الجندي

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كتب امير فتحي في الجمعة 12 أبريل 2019 03:01 مساءً - تدخلت وحدات من الشرطة المصرية لإخراج الممثل المصري أحمد السقا من جنازة الممثل المصري الراحل محمود الجندي التي أقيمت بالأمس في مسقط رأسه بمدينة أبو المطامير بمحافظة البحيرة بمصر، وذلك بسبب محاصرة من بعض الأهالي لمشاهدته، وتم نقله لأحد المنازل خاصةً بعد تجمع وتدافع العشرات من أهالي المدينة حوله.
وخرج السقا من المنزل في حماية الشرطة، ليغادر إلى القاهرة عقب المشاركة في الجنازة، بعد تزاحم الجمهور حوله.
وكان عاش الوسط الفني والمصري يوم أمس صدمة كبيرة بوفاة الجندي بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.
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