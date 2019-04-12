شاهدي الوثيقة الرسميّة لطلاق أحمد إبراهيم وياسمين عيسى!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أنهى الموزّع الموسيقيّ المصريّ، أحمد إبراهيم، علاقته بزوجته الأولى، ياسمين عيسى، رسميًا، بعدما وقّع على وثيقة الطّلاق بشكل وديّ، حيث طلبتْ ياسمين الطّلاق بعد إعلان أحمد، زواجه من المطربة المصرية، أنغام، قبل نحو شهرين.

ووقع الطّلاق بين أحمد وياسمين، يوم 28 مارس الماضي، بحضور اثنين من الشّهود، وتمّ إشهار الطّلاق بوثيقة رسمية ينفرد "فوشيا"، بنسخة منها، وذلك مقابل حفظ حقوق طفليهما، والتنازل عن القضيّة التي رفعتها ياسمين للضرر.

وتراجعتْ ياسمين عيسى، زوجة الموزّع الموسيقيّ المصريّ، أحمد إبراهيم، عن الاستمرار في ساحات المحاكم للحصول على الطّلاق.

وكان مصدر مقرّب من أحمد وياسمين، قد أكّد في تصريحات خاصّة لـ"فوشيا"، أنّهما اتّفقا على إتمام الطّلاق وديًا، وذلك في ظلّ إصرار ياسمين عيسى، على الطّلاق بشكل نهائيّ، لا رجعة فيه من زوجها، رغم زواجهما المستمرّ منذ 10 سنوات.

ووفقًا للمصدر، فإنّ بعض المقرّبين من ياسمين، حاولوا إقناعها بالعدول عن الطّلاق، للحفاظ على الأسرة، ولكن باءت المحاولات بالفشل، معللًة الأمر بأنّها تحافظ على كرامته،ا بعد أنْ أصبحت "ضرّة"، بزواج أحمد إبراهيم من أنغام.

وكانت ياسمين عيسى، قد رفعتْ دعوى طلاق رسميًا، بعد أنْ تزوج أحمد من مواطنته، الفنانة والمطربة، أنغام دون إعلام زوجته الأولى.

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وحصلت"فوشيا" وقتها على وثائق الدعوى القضائية، الأمر الذي يعني أنّه أوّل تأكيد رسميّ بالأوراق، حيث تضمّنتْ أوراق الدعوى، أنّ سبب النزاع هو: "بسبب تزوجه من المطربة أنغام محمد على سليمان وتضررها بسبب هذا الزواج".

وشملتْ الدعوى أنّ زوجة إبراهيم، وهي ياسمين عيسى موسى أبو الجبين، تزوّجته عام 2010، ولديهما طفلان، في الوقت الذي تضمّنت فيه جميع التفاصيل بشأنهما من تاريخ الميلاد، والمؤهّل الدراسيّ، ومحلّ الإقامة، وغيرها من التفاصيل.

وتعاون الموزّع الموسيقي أحمد إبراهيم، مع أنغام في ألبومها الأخير "حالة خاصة جدًا"، حيث وزّع لها 6 أغانٍ في هذا الألبوم.

وأقيمتْ احتفالية للألبوم قبل يومين، في القاهرة، حضرها نجوم الفن في مصر، وظهر أحمد وأنغام، وهما يتبادلان الحبّ والقبلات أمام عدسات القنوات الفضائيّة.

يُذكر، أنّ زواج أنغام من الموسيقي أحمد إبراهيم، أحدث حالة من الجدل خلال الفترة الماضية، بعد تسريب زواجها منه رسميًا، دون إعلان في ليلة رأس السنة الماضية، وسفرهما سويًا إلى باريس، في 19 كانون الثاني/يناير الماضي.