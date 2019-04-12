صور.. شاهد بنات الفنان محمود الجندي الذي كان يبعدهن عن الوسط الفني

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

انتفض الوسط الفني، الخميس 11 من شهر إبريل، لرحيل الفنان المصري محمود الجندي بشكل مفاجئ، بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة.

الجمهور لا يعرف الكثير عن الحياة الخاصة للفنان محمود الجندي، فهو أب لابن ذكر واحد هو المخرج أحمد الجندي، و3 بنات هن رباب ورحاب ورنا.

محمود الجندي لم يظهر من قبل من بناته، «الخليج 365» ينشر للمرة الأولى صور بناته الثلاثة رباب ورحاب ورنا، واللاتي ورثت الكثير من ملامح والدهن.

الفنان الراحل تزوج في حياته 4 مرات الأولى من أم أولاده، السيدة ضحى حسن والتي أنجب منها 4 أبناء، والتي رحلت في عام 2001، بعد اندلاع حريق في منزله، وتعرض الفنان لصدمة شديدة وقتها.

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تزوج الجندي بعدها من امرأة خارج الوسط الفني كانت لها ظروف خاصة وقيل أنه أنجب منها ابنته مريم، ثم انفصل عنها.

وفي عام 2003 تزوج من الممثلة عبلة كامل، لكن زواجهما انتهى بالانفصال في 2005، ليتزوج من ابنة الممثل جمال إسماعيل هيام.

جنازة الفنان محمود الجندي في البحيرة حضرها عدد من الفنانين وعلى رأسهم أحمد السقا، بيومي فؤاد، والفيشاوي.

محمود الجندي من مواليد عام 1945، له العديد من الأعمال المميزة، في الدراما ومنها: «رحلة السيد أبو العلا البشري، أنا وانت وبابا في المشمش، عصفور النار، حلم الجنوبي، حديث الصباح والمساء».