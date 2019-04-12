رانيا يوسف بالحجاب في رمضان.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أصبحت الفنانة المصرية رانيا يوسف من أكثر الفنانات المثيرات للجدل بسبب أزيائها الملفتة منذ شهور بدأتها بواقعة فستانها الجرئ في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.

رانيا ستظهر في شهر رمضان بشكل مختلف، وذلك من خلال مسلسلها الجديد «وبينا ميعاد»، والذي كان يحمل اسم «مملكة إبليس»، وتقدم من خلاله شخصية «حنية».

أحمد خالد موسى، مخرج العمل، نشر صورة للفنانة رانيا يوسف من الكواليس، وظهرت رانيا بالحجاب، وحازت الصورة على إعجاب وتساؤل عدد كبير من جمهورها عبر حساب المخرج.

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المسلسل بطولة رانيا يوسف وغادة عادل وأحمد داود وإيمان العاصي وسلوى خطاب وكريم قاسم ومحمد جمعة وخالد أنور وأسماء جلال ومحمود الليثي، ومن تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى.

الفنانة المصرية تعرضت للكثير من الانتقادات في الآونة الأخيرة بسبب طلاتها، حيث خضعت لأكثر من جلسة تصوير بملابس ملفتة جدا، مما تسبب في الهجوم عليها.

رانيا أكدت أنها لا تلتفت للانتقادات، وأنها فنانة، ويجب أن تختار الأزياء التي تبرز جمالها كونها تمثل بلدها في أي مهرجان.