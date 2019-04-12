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كتب امير فتحي في الجمعة 12 أبريل 2019 12:24 صباحاً - بالتزامن مع زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الرسمية لواشنطن شارك الممثل المصري خالد أبو النجا في جلسة جديدة في الكونغرس الأميركي، حيث انتقد فيها الأوضاع في بلاده.
وقام أبو النجا بإلقاء كلمة أمام قادة ديمقراطيين وجمهوريين ومجموعة من ممثلي المنظمات الحقوقية الدولية، تطرق فيها إلى الأوضاع في بلاده.
وأشار أبو النجا الى ان المصريين خرجوا إلى الشوارع وساحة التحرير في ثورة 2011 رافعين شعار “عيش، حرية، عدالة اجتماعية”، وقال: “اليوم لا يوجد في مصر لا خبز لا حرية ولا عدالة..”.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا خالد أبو النجا يصعّد من جديد: “لا يوجد في مصر لا خبز لا حرية ولا عدالة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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