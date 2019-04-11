شاهد.. تعليق خالد يوسف بعد تنحي البشير

علق المخرج و السياسي خالد يوسف، علي تنحي الرئيس السوداني عمر البشير.

جاء ذلك عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، قائلاٌ: "الشعوب تتعلم و الديكتاتوريات لا تتعظ..لدي يقين أن شعبنا في السودان والجزائر قد تعلم من درس الربيع العربي المغدور ولن يسمح إلا بالدولة المدنية الديمقراطية الحديثة التي تستحقها شعوبنا أما الحكام الطغاة فيموتون ولا يدركون

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أن التمسك بالسلطة وقتل أي أمل لتداول سلمي للسلطة هو الذي يخلق العنف ويدخل الدول في نفق مظلم مسدود ويعرضها لمخاطر الانهيار ..كل النهايات مأساوية لكل ديكتاتور بلا أي استثناء لأنهم يدفعون ثمن احتقار شعوبهم وكفرهم بالديمقراطية وإيمانهم المطلق باحتكار الوطنية والعار يلاحقهم في حياتهم ومماتهموالمجد دائما للشهداء والمدافعين عن قيم الحرية والكرامة والعار والنصر دائما من نصيب الشعوب التي تمتلك إرادتها نفخر بشعبنا العربي في السودان و الجزائر ونثق به وبوعيه".

يذكر أن المخرج خالد يوسف أخرج سابقا فيلم "كارما"، و هو بطولة عمرو سعد، ماجد المصري، غادة عبد الرازق، خالد الصاوي، زينة، وفاء عامر، مجدي كامل، إيهاب فهمي، دلال عبد العزيز، يوسف الحسيني.