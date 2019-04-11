رانيا يوسف ترتدي الحجاب بعد اطلالاتها الجريئة

كتب امير فتحي في الخميس 11 أبريل 2019 09:58 مساءً - نشر المخرج أحمد خالد صورة للممثلة ​رانيا يوسف​ وهي ترتدى الحجاب من كواليس تصوير مسلسلها الجديد، وذلك على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق ” خالد” على الصورة قائلًا : “حنية .. مملكة إبليس”.

الجدير ذكره ان هذا المسلسل يشارك في بطولته عدد كبير من الممثلين من بينهم غادة عادل وأحمد داوود وإيمان العاصي وخالد أنور وكريم قاسم وسلوى خطاب، وهو من تأليف محمد أمين راضي وإخراج أحمد خالد موسى .

الجدير ذكره ان رانيا يوسف اثارت الجدل مؤخرا بسبب اطلالاتها الجريئة.