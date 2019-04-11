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رانيا يوسف ترتدي الحجاب بعد اطلالاتها الجريئة

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نوارة 0 تبليغ

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كتب امير فتحي في الخميس 11 أبريل 2019 09:58 مساءً - نشر المخرج أحمد خالد صورة للممثلة ​​ وهي ترتدى الحجاب من كواليس تصوير مسلسلها الجديد، وذلك على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق ” خالد” على الصورة قائلًا : “حنية .. مملكة إبليس”.

الجدير ذكره ان هذا المسلسل يشارك في بطولته عدد كبير من الممثلين من بينهم غادة عادل وأحمد داوود وإيمان العاصي وخالد أنور وكريم قاسم وسلوى خطاب، وهو من تأليف محمد أمين راضي وإخراج أحمد خالد موسى .

الجدير ذكره ان رانيا يوسف اثارت الجدل مؤخرا بسبب اطلالاتها الجريئة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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