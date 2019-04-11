شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ماذا قال الزعيم عادل إمام عن الفنان محمود الجندي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الفنان الكبير عادل إمام صديقة الفنان محمود الجندي، الذي توفى في الساعات المبكرة من صباح يوم الخميس، عن عمر يناهز 74 عاما، وذلك إثر تعرض محمود الجندي لأزمة صحية خلال الأيام الماضية، ونقله لأحد المستشفيات بمدينة السادس من أكتوبر.

وعلق إمام قائلا: "لسة معاك النبلة؟ ده الخير والبركة اللي بلقط بيها رزقي أنا عايزك معايا في شغل ياطفشان إيه شقاوة احنا بنعمل حاجة غير كده وداعا سلامة الطفشان محمود الجندي".

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يذكر أن الفنان الكبير محمود الجندى كان يواصل خلال الفترة الأخيرة من حياته، تصوير مسلسل "حكايتى"، من بطولة ياسمين صبرى ووفاء عامر وأحمد بدير وأحمد حاتم وإدوارد وآخرون، للكاتب محمد عبد المعطى، من إنتاج شركة سينرجى، للمخرج أحمد سمير فرج