متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تداول الكثير من رواد مواقع التواصل فيديو لمدون إماراتي يُدعى بدر خلف، يظهر فيه مُرتديًا روب الاستحمام ويضع على رأسه بشكيرًا بلون الروب نفسه، بالإضافة لوضعه "ماسكًا" على وجهه.
ويظهر خلف بالفيديو وهو يتحدث عن نوع معين من أنواع أحمر الشفاه، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل قام خلف بتجربته والتغزل بلونه ونوعه.
وفور انتشار الفيديو بكثرة، عبّر عدد من رواد مواقع التواصل عن غضبهم وسخريتهم من خلف وتصرفه، وقيامه باستخدام مستحضرات التجميل والحديث عنها.
إلا أنه وبجولة في حساب المدون بدر خلف يتضح أن هذا الفيديو ليس الأول من نوعه له يستخدم فيه مستحضرات التجميل ويروج لها، ومن الواضح أنه معروف لدى الكثير من الأشخاص بهذه التصرفات المثيرة للجدل والمرفوضة بالوطن العربي وخصوصًا الخليجي.
وتفاعل الجمهور مع الفيديو، مُطالبين الجهات الرسمية بالتدخل لإغلاق حسابه، مؤكدين أن هذه الأعمال مرفوضة وبشكل قاطع، ويجب محاربتها وعدم تشجيعها بالسكوت عنها، فيما اعتبر آخرون أن ما يقوم به المدون بدر خلف حرية شخصية لا تؤذي أحدًا، ولا يحق لأي شخص التدخل ومنعه عن أي تصرف.
كانت هذه تفاصيل خبر بدر خلف يظهر بروب الاستحمام ويضع "أحمر الشفاه"! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فوشيا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.