بدر خلف يظهر بروب الاستحمام ويضع "أحمر الشفاه"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تداول الكثير من رواد مواقع التواصل فيديو لمدون إماراتي يُدعى بدر خلف، يظهر فيه مُرتديًا روب الاستحمام ويضع على رأسه بشكيرًا بلون الروب نفسه، بالإضافة لوضعه "ماسكًا" على وجهه.

ويظهر خلف بالفيديو وهو يتحدث عن نوع معين من أنواع أحمر الشفاه، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل قام خلف بتجربته والتغزل بلونه ونوعه.

وفور انتشار الفيديو بكثرة، عبّر عدد من رواد مواقع التواصل عن غضبهم وسخريتهم من خلف وتصرفه، وقيامه باستخدام مستحضرات التجميل والحديث عنها.

إلا أنه وبجولة في حساب المدون بدر خلف يتضح أن هذا الفيديو ليس الأول من نوعه له يستخدم فيه مستحضرات التجميل ويروج لها، ومن الواضح أنه معروف لدى الكثير من الأشخاص بهذه التصرفات المثيرة للجدل والمرفوضة بالوطن العربي وخصوصًا الخليجي.

وتفاعل الجمهور مع الفيديو، مُطالبين الجهات الرسمية بالتدخل لإغلاق حسابه، مؤكدين أن هذه الأعمال مرفوضة وبشكل قاطع، ويجب محاربتها وعدم تشجيعها بالسكوت عنها، فيما اعتبر آخرون أن ما يقوم به المدون بدر خلف حرية شخصية لا تؤذي أحدًا، ولا يحق لأي شخص التدخل ومنعه عن أي تصرف.