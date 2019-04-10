بعدما ظهرت بدونه.. زينب العسكري تكشف حقيقة خلعها للحجاب.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأت الفنانة البحرينية المعتزلة زينب العسكري جمهورها بنشرها صورة حديثة لها، ظهرت فيها بدون حجاب، حيث أطلت وهي تضع وشاح صغير على رأسها كشف عن أغلب شعرها، مما عرضها للكثير من الانتقادات.

الفنانة البحرينية كشفت حقيقة خلعها للحجاب، من خلال مقطع فيديو نشرته، على حسابها الخاص على موقع “سناب شات” قالت فيه إن الضجة التي أثارتها آخر جلسة تصوير لها ليس لها سبب ولا داعٍ.

وأكدت أن المقربين لها ومتابعيها يعرفون جيدًا أن هذا أسلوبها وطريقتها في ربط الحجاب منذ أن ارتدته، وبالتالي فإن جلسة التصوير لم تكن غريبة، على حد قولها.

وعن إمكانية عودتها للفن، قالت إن الحجاب لا يمنعها أبدًا من أن تقدم أعمالًا فنية مفيدة وراقية لجمهورها.

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وكانت زينب العسكري قد نشرت صورة مع إحدى بناتها، وكانت تضع وشاح صغير على رأسها كشف عن أغلب شعرها، مما كشف تخليها عن حجابها، كما نشرت صورة أخرى لها ظهرت فيها دون حجاب أيضا.

يذكر أن زينب العسكري كانت قد ابتعدت عن الوسط الفني في العام 2008 وكان مسلسل “لعنة امرأة” آخر أعمالها على الشاشة، وذلك بعد زواجها من رجل الأعمال عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، ولديها منه ثلاثة بنات هن «الزين» و«الحلا» و”الغلا”.

وكشفت زينب في تصريحات سابقة أنها ابتعدت عن الفن بسبب زواجها واهتمامها بأطفالها وليس بسس ارتدائها للحجاب.