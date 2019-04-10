حكم جديد ضد أحمد عز في قضية أبناءه

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قضت محكمة الأسرة بمدينة نصر، بقبول الدعوى المقامة من الفنانة المصرية زينة، ضد طليقها الفنان أحمد عز، والتي طلبت فيها بزيادة نفقة طفليها التوأم “زين الدين وعز الدين”.

المحكمة أصدرت قرارا بزيادة النفقة الشهرية لتوأم زينة، وإلزام الفنان المصري بدفع نفقة شهرية30 ألف جنيه بدلا من 20 ألف جنيه.

ومن جانبه، قال المحامي عمر عبد الرحمن، محامي الفنان أحمد عز، إنه سيتقدم باستئناف على الحكم الصادر من محكمة الأسرة بمدينة نصر، بزيادة نفقة الفنانة زينة لتصبح 30 ألف جنيه شهريا بدلا من 20 ألفا.

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وأكد أنه سيتقدم بالاستئناف أمام محكمة مستأنف الأسرة بالتجمع الخامس، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان محامي عز قد طالب في جلسات سابقة برفض دعوى الزيادة، وقدم شهادة تحركات تثبت سفر زينة إلى خارج البلاد رفقة توأمها أكثر من 4 مرات خلال العام الواحد، وهو ما يخالف ما تدّعيه بطلب الزيادة بزعم أن النفقة لا تكفي.

وأضاف أن أعباء موكله المالية زادت، بعدما حصلت زينة على حكم مصروفات دراسية لطفليها بمقدار 29 ألف جنيه إسترليني عن العام الماضي، وما زال مستأنفا وطلب القضاء برفض دعوى الزيادة والحكم له بطلباته بدعوى التخفيض.