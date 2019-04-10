كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنجي المقدم تكشف لـ"الخليج 365 الفني" كواليس انهيار الفتيات أمام ظافر العابدين لإلتقاط السيلفي معه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت الفنانة إنجي المقدم، أن ردود الأفعال على دورها في مسلسل "ليالي أوجيني" حتي الآن يصل لها من الجمهور وأصبحوا يطالبوا بمطعم يشبه مطعم صوفيا في أحداث العمل الشهير بـ"كيكة القرفة".

وتابعت إنجي، خلال تصريح خاص لـ"الخليج 365 الفني" قائلة: "أكتر موقف مميز ومستحيل أنساه في الكواليس أول ما ظافر يخلص تصوير البنات تصرخ با اسمه عشان يتصوروا معاه وكنا بنعرف مكانه من صوتهم وأي حد ينزل بورسعيد يسأل علي مكان اللوكيشن كانوا بيدلوه"

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