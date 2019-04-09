ما سبب غياب عائلة زوجة عيسى المرزوق عن زفافها؟ شقيقتها أمل الأنصاري تكشفُ الحقيقة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - احتفل الفنان الكويتيّ، عيسى المرزوق، أمس الإثنين، بزفافه على هديل الأنصاريّ، شقيقة مدوّنتي الجمال الشّهيرتين، أمل، وفاطمة الأنصاري.

ويأتي هذا الزّفاف تأكيدًا لجميع الأخبار التي تمّ تداولها عن خطوبتهما، وعقد قرانهما، والتي كان المرزوق قد رفض الحديث عنها، أو تأكيدها، وذلك لحرصه الشّديد على إبقاء حياته الخاصّة سرّيّة، وبعيدة عن الإعلام.

وكان الفنان الكويتيّ، قد كشف في وقت سابق، في برنامج "حمد شو"، عن أنّ حياته الشخصية لا تعني الآخرين، وأنّه يرفض بشكل قاطع إظهارها للعلن، ممّا أثار حالة من الجدل عن حقيقة خطوبته من هديل الانصاريّ، في ظلّ إصراره على السّرّيّة.

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في المقابل، انتشرتْ فيديوهات من احتفال المرزوق بزفافه، دون الكشف عن هويّة العروس، لتبدأ التّساؤلات حولها، خصوصًا، وأنّ شقيقتيها أمل، وفاطمة الأنصاريّ، لم تنشرا أيّ فيديو، أو صورة للحفل، أو العروس هديل، الأمر الذي سبّب أيضًا، جدلاً بشأن عدم حضورهما حفل الزّفاف.

ويبدو أنّ إصرار الجمهور، وانتقادهم لأمل وفاطمة، وذلك بسبب عدم تواجدهما في حفل زفاف شقيقتهما، دفع أمل للقيام بتسجيل فيديو للرّدّ عليهم، وأوضحتْ، أنّ والدها يُعاني من مشكلة صحيّة خطيرة ومُفاجئة، وأنّه كان من المفترض أنْ يُجري عملية جراحية خطيرة، اليوم الثلاثاء.

ورغم محاولة أمل، عدم التّأكيد على أنّ شقيقتها العروس، إلا أنّها كشفتْ عن أنّ العرس للرّجال فقط، وبعائلة العريس، وذلك لاضطرار المرزوق على إتمام الحفل، بسبب قيامه بالتّحضيرات اللازمة في وقت سابق، قبل تعرض والدها لعارض صحيّ.