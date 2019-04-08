بالفيديو.. لحظة هروب جماعي لفتيات خلال مداهمة وكر للدعارة بالكويت

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 8 أبريل 2019 12:18 صباحاً - شنت إدارة مباحث الآداب بالكويت حملة موسعة استهدفت عددا من الأوكار المشبوهة في منطقة جليب شيوخ، أسفرت عن توقيف بائعات الهوى بالعشرات من جنسيات إفريقية وآسيوية مع عدد من الزبائن.

وقال مصدر أمني إن حملة مباحث الآداب تأتي في إطار ملاحقة الظواهر السلبية داخل المجتمع خاصة المتعلقة بالأمور الأخلاقية، مشيرا إلى أن عددا من الوافدات المشبوهات قمن بالهرب من رجال المباحث.

وأفاد المصدر ذاته بأن المقطع المصور لهروبهن وهن شبه عاريات يؤكد أن المنازل التي تم استهدافها ومداهمتها أوكار مشبوهة تبيع المتعة الحرام.

وأكد في سياق حديثه أن جميع الموقوفين في حملة مباحث الآداب من الجنسين سيتم إبعادهم عن البلاد مع إدراج أسمائهم على قوائم غير المصرح لهم بالدخول إلى الكويت مجددا.

كما سقط مقيم آسيوي من علو وأصيب بكسور أثناء محاولته الهرب، حيث تم نقله للمستشفى، بينما أحيل بقية المتهمين، وهم بائعات هوى وسماسرة وزبائن من جنسيات أفريقية وآسيوية إلى التحقيق.

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وأعرب المصدر عن أمله في أن يقوم ملاك البنايات بدورهم في الوقوف على ما يجري في ممتلكاتهم حتى لا تستغل في أمور غير أخلاقية أو إقامة مصانع خمور.

وأظهر مقطع فيديو متداول عددا من النساء اللواتي حاولن الهرب من خلال القفز من أسطح المباني، فيما ظهرت إحداهن وكأنها تعرضت لإصابة، خلال استهداف الأوكار المشبوهة.

الجدير بالذكر ان الكويت تقوم بترحيل كل من يشتبه بهم فى ممارسة الدعارة الى خارج البلاد، ومن كان يمارس الدعارة بالفعل يقوم بكتابة تعهد بعدم ممارسة الدعارة مرة اخرى، وتكثر بيوت الدعارة فى الكويت بالمناطق، الخصوص في الجهراء، والحساوي، وجليب الشيوخ، والسالمية، والفحيحيل، والفنطاس والجابرية، وممارسة الدعارة فى الكويت غير قانونية، ومن وقت لاخر يتم مداهمة اوكارا لممارسة الدعارة.

المصدر: موقع صحيفة “النبأ” الكويتية \ مواقع الكترونية