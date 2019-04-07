شاهد.. سهرة خاصة تجمع دينا بـ لقاء الخميسي ورانيا يوسف

طرحت النجمة رانيا يوسف صورة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، و ظهرت من خلالها بصحبة الفنانة لقاء الخميسي، و الفنانة دينا. يذكر أن الفنانة رانيا يوسف تشارك في بطولة مسلسل "مملكة إبليس"، كما تدور قصته في إحدى الحارات الشعبية المصرية المعاصرة، والتي تسمى (حارة حدوقة)، و هو من تأليف محمد أمين راضي، و إخراج أحمد خالد موسى، و بطولة كل من غادة عادل، إيمان العاصي، سلوي خطاب، إحدى الحارات الشعبية المصرية المعاصرة، والتي تسمى (حارة حدوقة)، و هو من تأليف محمد أمين راضي، و إخراج أحمد خالد موسى، و بطولة كل من غادة عادل، إيمان العاصي، سلوي خطاب،أحمد داود، أسماء جلال، محمود الليثي، كريم قاسم، محمد جمعة، خالد أنور نانسي صلاح، صبري فواز، علاء أحمد حسن، هشام قدري، محمد سويدي، و من المقرر أن يتم عرض المسلسل ضمن ماراثون رمضان المقبل.

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