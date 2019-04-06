قرار جديد من المحكمة في قضية الفيديوهات الفاضحة لـ منى فاروق وشيما الحاج

قررت محكمة جنايات القاهرة، رفض الاستئناف المقدم من الممثلتين شيما الحاج، ومنى فاروق، على قرار تجديد حبسهما 45 يوماً على ذمة التحقيقات في القضية المعروفة بالفيديوهات الفاضحة للمخرج خالد يوسف.
وكانت مقاطع إباحية انتشرت على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية الأباحية تظهر فيه الممثلتان منى فاروق وشيما الحاج عاريتين تماماً مع المخرج خالد يوسف، فتم القبض عليهما وتوجيه اتهام لهما بالتحريض على الفسق والفجور وممارسة الشذوذ.
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