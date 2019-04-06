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قرار جديد من المحكمة في قضية الفيديوهات الفاضحة لـ منى فاروق وشيما الحاج

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قررت محكمة جنايات القاهرة، رفض الاستئناف المقدم من الممثلتين ، ومنى فاروق، على قرار تجديد حبسهما 45 يوماً على ذمة التحقيقات في القضية المعروفة بالفيديوهات الفاضحة للمخرج .

وكانت مقاطع إباحية انتشرت على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية الأباحية تظهر فيه الممثلتان وشيما الحاج عاريتين تماماً مع المخرج خالد يوسف، فتم القبض عليهما وتوجيه اتهام لهما بالتحريض على الفسق والفجور وممارسة الشذوذ.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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