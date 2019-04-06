شاهد.. رانيا يوسف تعلن ندمها بسبب هذا الفعل!

كتب امير فتحي في السبت 6 أبريل 2019 05:13 صباحاً - أعلنت الفنانة رانيا يوسف في حلقة جديدة من برنامجها “more about Rania”، عن ندمها بعد أن لجأت لقص شعرها مرة واحدة في حياتها، عقب تجربة حزينة مرت بها.

وقالت رانيا يوسف: “مرة اتجننت وقصيت شعري قصير خالص حسيت اني مش انا مش رانيا”.

كما تحدثت رانيا يوسف أيضًا خلال اللقاء، عن كرهها الشديد لارتداء الباروكة أثناء التصوير، رغم أنّ مصفف الشعر الخاص بها ينصحها دائمًا بارتدائها حفاظًا على شعرها، لكنها ترفض الأمر تمامًا، وتحاول قدر الامكان أن تعتني بشعرها بطرق مختلفة، مثل استخدام الزيوت الطبيعية وغيرها.

وعن اختيارها اللون الأسود لشعرها قالت، إنها جربت في إحدى المرات أن تصبغ شعرها بألوان فاتحة مختلفة عن الأسود، لكنها لم تعجب بشكلها واكتشفت أنّ الأسود هو الأنسب لها .