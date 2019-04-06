منطلق كالصاروخ.. نجوم الفن يعلقون على هدف صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

انتهت مباراة ليفربول مع ساوث هامبتون، بفوز الريدز 3-1 ، في مباراة سيطر الليفر على مجريات الأمور فيها، وسجل محمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول، هدف ليفربول الثاني من كرة انطلق بها من نصف الملعب، مسجلا هدف انتزع إعجاب جماهير النادي الأحمر.

وتفاعل نجوم الفن مع هدف صلاح، ونرصد لكم في التقرير التالي تعليقات نجوم الفن:

رامي رضوان

نشر الإعلامي رامي رضوان عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة، علق بها على هدف صلاح:"اقسم بالله يا أخي من سعادتي حسيت ان أنا اللي جبت الجون بنفسي، أخيراااااا،صلااااااااااااح".

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إنجي علاء

الكاتبة إنجى علاء نشرت عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر"، تغريدة قالت فيها:"محمد صلاح منقذ ليفربول".

نبيل الحلفاوي

نشر الفنان نبيل الحلفاوي، عبر حسابه الشخصي بموق"تويتر" تغريدة، علق بها على هدف صلاح، قائلا:" تركت تويتر وفتحت على ماتش ليفربول عشان أشوف صلاح عامل إيه لقيته منطلق كالصاروخ وسجل الهدف".

ياسمينا العلواني

الفنانة الشابة ياسمينا العلواني نشرت عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة كتبت فيها:"الله الله الله، بعد طول الصيام، محمد صلاح جاب جول يا ميينز بالانجليزى هييييييييييييه".