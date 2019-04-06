ممثلة عالمية تتحدث عن دورتها الشهرية بشكل صادم

كتب امير فتحي في السبت 6 أبريل 2019 12:01 صباحاً - فاجأت الممثلة العالمية ​داكوتا جونسون​ المشاهدين بعد أن تحدثت عن دورتها الشهرية بشكل صادم كاشفةً عن المصاعب التي تعاني منها حينها.

وقالت في اللقاء الذي أجري معها في وقت سابق من هذا العام: “التغييرات الهرمونية التي أشهدها خلال دورتي الشهرية تدمر حياتي”.

وأضافت: “إنه أمر متعب يحدث كلشهر. ففي كل مرة أشعر بالفضيحة بسبب ما يطرأ على جسمي وذهني من تغييرات. ينتفخ صدري 8 أضعاف. إنه العذاب الذي أتعرض له كل شهر”.

ومن ناحية أخرى، كانت تحدثت جونسون عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي عن العنف ضدّ النساء حيث قالت:”تتعرّض النساء والفتيات حول العالم للكثير من العنف وللتعديات الجسدية. أكثر من 800 إمرأة ومراهقة يلقين حتفهن يومياً بسبب ذلك”.