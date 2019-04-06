ممثلة عالمية تتحدث عن دورتها الشهرية بشكل صادم

كتب امير فتحي في السبت 6 أبريل 2019 12:01 صباحاً - فاجأت الممثلة العالمية داكوتا جونسون المشاهدين بعد أن تحدثت عن دورتها الشهرية بشكل صادم كاشفةً عن المصاعب التي تعاني منها حينها.
وقالت في اللقاء الذي أجري معها في وقت سابق من هذا العام: “التغييرات الهرمونية التي أشهدها خلال دورتي الشهرية تدمر حياتي”.
وأضافت: “إنه أمر متعب يحدث كلشهر. ففي كل مرة أشعر بالفضيحة بسبب ما يطرأ على جسمي وذهني من تغييرات. ينتفخ صدري 8 أضعاف. إنه العذاب الذي أتعرض له كل شهر”.
ومن ناحية أخرى، كانت تحدثت جونسون عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي عن العنف ضدّ النساء حيث قالت:”تتعرّض النساء والفتيات حول العالم للكثير من العنف وللتعديات الجسدية. أكثر من 800 إمرأة ومراهقة يلقين حتفهن يومياً بسبب ذلك”.
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