شاهدوا نجمة ستار أكاديمي تثير الجدل بشكل كبير وتقول: “أنا المهدي المنتظر”

كتب امير فتحي في السبت 6 أبريل 2019 12:01 صباحاً - اثارت الفنانة ونجمة الموسم الخامس من برنامج “ستار اكاديمي” التونسية ​إيمان العميري​ الجدل بشكل كبير عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي بعدما نشرت عدة فيديوهات اشارت من خلالهم الى انها “المختارة” والمهدي المنتظر، وأن وحياً اتهاها برسالة سلام من اجل التوحيد.

وقالت العميري في احد الفيديوهات:

“ابوس ايديكم اقسم بالله انا مش عايزة حاجة، اقسم بالله أنا المهدي المنتظر وحديكم الملخص بسرعة”.

واحدثت تصريحات العميري ردة فعل كبيرة من قبل متابعيها حيث شككوا بما تقول وبعضهم اعتبروا انها تعاني من حالة مرضية ويجب ان تتلقى العلاج، من ثم عادت ومسحت تلك الفيديوهات من على حسابها.

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