شاهدوا أبرار الكويتية تصدم الجمهور بنفخها جزء من جسدها.. خمنوا ما هو!

كتب امير فتحي في السبت 6 أبريل 2019 12:01 صباحاً - تداول عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو تظهر فيه الممثلة ​أبرار الكويتية​ وهي تعلن عن خضوعها لعملية تجميل والتي هي نفخ للمنطقة الواقعة بين خاصرتيها ووركيها.



وبدت أبرار من داخل عيادة الطبيب بعد إجرائها للعملية، حيث وقفت أمام المرآة تشرح بالتفصيل العملية، قائلةً ان الفراغ في تلك المنطقة يظهر عيباً في وركيها، ولهذا إضطرت إلى إجراء العملية.

ومن ناحية اخرى، كانت كشفت أبرار مؤخراً عن تعرضها للنصب من قبل زوجها الذي أوهمها أنه غني كي تتزوج منه.