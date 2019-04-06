شاهدوا مي كساب تنفعل وتبكي: “أنا تعبت ومش قادرة استحمل الإهانات دي”

كتب امير فتحي في السبت 6 أبريل 2019 12:01 صباحاً - وجهت الفنانة المصرية ​مي كساب​ رسالة الى الأباء والأمهات بعد كمية الإنتقادات التي تتلقاها، حيث طلبت منهم أن يقوموا بتربية أولادهم على الأخلاق لأنها تعبت من كمية التعليقات غير الأخلاقية التي تتلقاها عبر حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي.

وكتبت كساب عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي التالي:

“الي الآباء والأمهات ربو اولادكم صح ع الدين والأخلاق بجد أنا تعبت من كميه التعليقات السافلة الغير ادميه ع السوشيال ميديا والمصيبة بيردو يقولو ده نقد نقد بالشتيمه ما شاء الله ع التربيه أنا تعبت والله تعبت مش قادره استحمل الإهانات دي”.