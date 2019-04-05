ناصيف زيتون ينافس نفسه كالعادة

عوّدنا النجم ناصيف زيتون على تصدّر أعماله على المنصّات الرقميّة بعد ساعات قليلة من صدورها. فبعد أن بدأ بحملة إطلاق ألبومه الجديد بالكشف عن الأغنية الأولى “كرمال ألله” التي تصدّرت المرتبة الأولى على جميع المتاجر الرقميّة العالميّة للموسيقى، أصدر الأغنية الثانية أمس بعنوان “ما بظن”، التي هي من كلمات عامر لوند، ألحان سليم سلامة، وتوزيع عمر صبّاغ.

فبأقلّ من 24 ساعة على إطلاق الأغنية الثانية على تطبيق أنغامي، تفوّقت “ما بظن” على “كرمال الله” في قوائم أفضل الأغاني في عدّة بلدان عربيّة، كما تتنافس في بلدان أخرى في المرتبة الثانية بعد “كرمال الله”، فأصبح ناصيف ينافس نفسه بالأغنيتين في كلّ من قوائم لبنان، سورية، الأردن، الجزائر، فلسطين، العراق، قطر، الإمارات العربية المتّحدة، تونس…

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كما يتابع ناصيف على تطبيقه الخاص المسابقة التي أعلنها قبل صدرور “ما بظن”، التي تخصّ عازفي الغيتار في الشرق الأوسط، وسيعلن عن الرابح قريباً الذي سيكون له فرصة العزف مع ناصيف وفرقته على المسرح.

نذكر أنّ ليريك فيديو “ما بظن” صمّم بشكل فريد، فعمل فريق الإنتاج بشركة Music Is My Life بإدارة المخرج ريشا سركيس على تصميمه. وقد نال قسم كبير من التعليقات الإيجابية على يوتيوب وصفحات ناصيف زيتون الرسميّة، وتخطّى الفيديو المليون مشاهدة بـ24 ساعة من إطلاقه على يوتيوب.

كما علّقت صفحة عديلة الرسميّة قائلة: “كتار قالوا انه “كرمال الله” كان فيها تكرار وهلأ ناصيف أثبت انو ألبومه رح يحمل التجدد بأغنية “ما بظن”. كلام بيطرح موضوع بيمس كتار والتوزيع الو طابع غربي. هيدا غير الليريك فيديو الأنيق والجميل ببساطته وال graphics المشغولين بحرفية عالية. وإنتو أي لون بتفضلوا لناصيف؟ الشبابية الإيقاعية أو الرومنسية؟”.