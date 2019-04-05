ناصيف زيتون بالمرتبة الأولى في 24 ساعة!

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متابعة بتجــــــــــــرد: بعد أقل من 24 ساعة على طرح ثاني أغاني ألبومه الجديد بعنوان “ما بظن”، تصدّر النجم ناصيف زيتون قائمة الـTrending عبر موقع “يوتيوب” الشهير عالميًا.
واحتلّ فيديو أغنية “ما بظن” المرتبة الأولى بين الفيديوهات الأكثر تداولًا محققًا مليون مشاهدة في وقت قياسي.
أغنية “ما بظن” هي من كلمات عامر لوند، ألحان سليم سلامة، وتوزيع عمر صبّاغ.
تجدر الإشارة إلى أن ناصيف زيتون يطرح أغاني ألبومه الجديد والثالث في مسيرته الفنية، وفق خطة تسويقية مميّزة تلقى تفاعلًا كبيرًا من الجمهور ومحبّيه في الوطن العربي.
لمشاهدة فيديو أغنية “ما بظن”:
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