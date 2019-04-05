هل هاجم زين مالك جيجي حديد؟ إليكم ما قاله عنها!

متابعة بتجــــــــــــرد: بعد أن هاجم شخصًا مجهولًا عبر حسابه على موقع “تويتر”، يوم أمس، نفى النجم العالمي زين مالك خلال الساعات الماضية أن يكون قد قصد بكلامه حبيبته عارضة الأزياء الشهيرة جيجي حديد.
وأوضح مالك في سلسلة تغريدات أنه لم يقصد حديد بكلامه فكتب: “لإي أحمق يريد أن يختلق قصص مزيفة، تغريدتي لم تكن عن جيجي حديد”.
وتابع زين مالك: “اتركوها وشأنها، انها إحدى أروع النساء اللاتي قابلتهن في حياتي، ولا تعطيني سوا الحب والدعم بالرغم من أنني لا استحقه. اغلق فمك اذا لم تكن تعرف شيئًا”.
تجدر الإشارة إلى أن علاقة زين مالك وجيجي حديد كانت قد مرّت بفترات توتّر عدّة مؤخرًا، وهو ما جعل البعض يعتقدون أن هجومه الأخير على أحدهم عبر “تويتر” كان بسبب خلاف جديد معها.
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