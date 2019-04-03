شاهد.. محام يقارن بين تعري محمد رمضان ورانيا يوسف!

كتب امير فتحي في الأربعاء 3 أبريل 2019 09:02 صباحاً - قال المحامي أيمن محفوظ إن الطريقة التي ظهر بها الفنان محمد رمضان في حفله قبل أيام تعتبر في عرف القانون خدشا للحياء العام، وتمثل فعلا فاضحا، فضلا عن أن صعوده على المسرح بسيارة فارهة ودراجة نارية ثمينة يمثل طعنا في نفسية الشباب المطحون.

المحامي الذي تقدم، وفقا لبرنامج “The Insider بالعربي” على تليفزيون دبي، بإنذار إلى نقابة الموسيقيين على خلفية الحفل، وجه من خلال البرنامج سؤالا إلى النقابة حول ما إذا كانت قد حصّلت أي شيء من الحفل، باعتبار أموالها أموالا عامة، مشيرا إلى ما وصفه برضوخ النقابة تجاه حفل محمد رمضان.

وأضاف أيمن محفوظ أنه لا يعرف أين الإبداع في صعود محمد رمضان للمسرح وغنائه عاريا، وأن الإجراءات والمساءلة القانونية جاءت بسرعة الصاروخ عندما تعرت الفنانة رانيا يوسف، رغم أنه نفس الفعل، ما يرى فيه كيلا بمكيالين من جهة المسؤولين.

من جهته، دعا طارق مرتضى، المتحدث الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية، إلى أن يهتم كل شخص بمجال عمله، مشبها من يتقدم بمثل ذلك النوع من البلاغات بمن يرغب بالقيام بجميع وظائف الأجهزة المعنية في الدولة، التي لا يغيب عن مراقبتها حفل يضم تجمعا كبيرا مثل حفل محمد رمضان، ولو أنه خرج عن المألوف لتمت معاقبته حينها.

وأضاف طارق مرتضى أن محمد رمضان أعلن عن تقديم استعراض وليس حفلا للطرب، فهو لا يحمل إجازة من النقابة كمطرب، ومن الوارد أن يتضمن الاستعراض عناصر جذب مثل الملابس المبهرة أو الدراجة الثمينة، والجمهور هو المقياس في النهاية، طالما لم يحدث خروج عن الآداب العامة. شاهد المزيد في الفيديو.