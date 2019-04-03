شاهدوا قبلة نادين نسيب نجيم لـ قصي خولي تشعل مواقع التواصل الإجتماعي

كتب امير فتحي في الأربعاء 3 أبريل 2019 12:02 صباحاً - إنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو تم تصويره خلال الإحتفال بعيد ميلاد الممثل السوري قصي خولي، من قبل فريق عمل مسلسل “خمسة ونص”.
وكان من بين هؤلاء الممثلة نادين نسيب نجيم، وتقدم منها خولي ليتبادلا القبل، مشيراً إلى أنه العيد الأجمل في حياته، قبل أن يكرر تقبيلها.
وأحدث هذا الفيديو ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وأشار البعض الى أن هناك علاقة صداقة باتت تجمع بين الممثلين، خلال تصوير المسلسل.
يُذكر أن المسلسل من بطولة نادين نسيب نجيم، قصي خولي، ومعتصم النهار، تأليف ايمان سعيد، وإخراج فيليب أسمر.
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