نيرمين ماهر تحتفل بعيد ميلاد زوجها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

احتفلت الفنانة المصرية نيرمين ماهر بعيد ميلاد زوجها ضابط الشرطة وائل فؤاد.

نيرمين شاركت جمهورها في صور من حفل عيد الميلاد عبر حسابها على موقع «أنستجرام»، حيث ظهرت برفقة زوجها، بأحد الأماكن العامة، وكان معهما عدد من الأصدقاء.

نيرمين علقت على الصور التي نشرتها، وكتبت: « عيد ميلاد سعيد يا حبيبي يا عمري انت انت كل حاجة في حياتي بتمنالك كل حاجة حلوة وتتحقق كل أحلامك ان شاء الله بحبك».

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جمهور الفنانة المصرية هنأها بمناسبة عيد ميلاد زوجها، وتمنى لهما السعادة الزوجية طوال العمر.

نيرمين ماهر تزوجت من وائل فؤاد في عام 2015، وتعيش معه حياة زوجية مستقرة.

الفنانة المصرية من مواليد 9 أكتوبر عام 1980، واحتفلت هذا العام بعيدها الـ 38، بدأت شهرتها عام 2005 عندما شاركت الفنان عادل إمام في فيلم «السفارة في العمارة»، كما شاركت قبلها في مسرحية «بودي جارد».

نيرمين كان آخر اعمالها في الدراما مسلسل «سلسال الدم»، والذي شاركت في كل أجزائه، من بطولة عبلة كامل، رياض الخولي، علا غانم، أحمد سعيد عبدالغني.