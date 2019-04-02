بالصور| قبل "كذبة" رانيا يوسف.. أشهر 10 شائعات في الوسط الفني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

رغم مرور السنوات ومعرفة الموعد السنوي للكذب، فإن بعض الأكاذيب والشائعات ما زالت تنطلي على البعض.

وليس الوسط الفني ببعيد عن ذلك، ففي كل عام يخرج بعض النجوم الوسط الفني ببعض الكذبات، وأحيانًا يعانون من بعض الكذبات التي تطلق عليهم.

وآخر هذه الكذبات ما أعلنته الفنانة رانيا يوسف عن انضمامها للجزء الأخير من المسلسل الأمريكي الشهير "game of thrones"، وكذلك إعلان شركة روتانا إنتاجها أغنية تمتد لـ14 ساعة متواصلة، يغنى فيها عدد من النجوم الوطن العربي.

في التقرير التالي نرصد أشهر الكذبات التي أطلقها فنانون أو تعرضوا لها في بداية شهر أبريل خلال الأعوام الماضية:

زمارة هاني شاكر

قالت جريدة "الأخبار" في خبر نشرته في أبريل 1975، إن عبد الحليم حافظ كشف أن الفنان الشاب هاني شاكر، وقتها، وضع زمارة في حنجرته، لتقليد أداء العندليب، أثناء جلسة علنية في معهد الموسيقى العربية، وهو ما صدقه الجمهور وقتها.

خالد أبو النجا قبل رانيا يوسف

لم تكن رانيا يوسف أول من استغلت كدبة أبريل لإعلان انضمامها لمسلسل "game of thrones"، ففي عام 2017 أعلنت صفحة منسوبة لخالد أبو النجا عن انضمامه للمسلسل الأمريكي، قبل أن تكشف عن أنها كذبة أبريل.

خطبة أروى وحسين الجسمي

أبريل 2010، شهد شائعة خطبة الفنان الإماراتي حسين الجسمي والفنانة اليمنية أروى، لكنها نفت صحة الأمر، وقالت: "كذبة أبريل".

ابن نانسي عجرم

لدى الفنانة نانسي عجرم الآن 3 بنات، لكن في 2016 كان لديها بنتين، وخرجت شائعة في أبريل عن أنها تنتظر وضع مولودها الثالث وهو ولد، وستترك لبنان بعدها.

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ما دفع عجرم للرد عبر توتير قائلة: "أنا مش ممكن اترك لبنان مهما ساءت الأيام، خبر حملي ما بيكون صحيح إلا ما تسمعوه أولاً مني".

زواج حلمي بكر وهيفاء وهبي

إحدى المجلة المصرية نشرت خبرًا عن زواج الملحن حلمي بكر والفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، منذ مدة، وكان الأمر كذبة أبريل.

سمية الخشاب والمتحدث باسم حزب النور

في عام 2012، كان نادر بكار المتحدث باسم حزب النور، اسما لامعًا في عالم السياسية والإعلام، وانتشر خبرًا في أبريل 2012، عن زواجها، وانهالت التليفونات على الخشاب لتأكد من الأمر، فأعربت عن دهشتها من هذه الشائعة.

اعتزال سارة سلامة

كشفت الفنانة سارة سلامة اعتزالها وزواجها وسفرها خارج مصر، ونشرت عدة مواقع الخبر، لكنها عادت وقالت إن الخبر كذبة أبريل.

عادل إمام والضربة الجوية

في فيلم أمير الظلام 2002، كان هناك مشهد للزعيم داخل طائرة، تم استخدامها في 2011، للإعلان عن تجسيد إمام دور حسني مبارك في فيلم عن الضربة الجوية، وانتشرت الشائعة بقوة وقتها.

خطبة ماجدة وسعيد أبو بكر

استغلت إحدى المجلات صورة للفنان سعيد أبو بكر مع ماجدة وهو يمسك يدها، ونشرت خبرا عن خطوبتهما، وأنهما ارتديا دبلة الخطوبة، وفي هذا الوقت كانت المجلات تحظى بمتابعة قوية، ما جعل الخبر ينتشر انتشارًا كبيرًا، ثم عادت ونشرت التكذيب وأكدت أنها كذبة أبريل.

اعتزال غادة عبد الرازق

وفي 2015، أعلنت غادة عبد الرازق اعتزالها الفن، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ثم عادت ونفت الأمر بنفسها لاحقًا، وأكدت أنه كذبة أبريل.​