هؤلاء هم النجوم المكرمون في "الموريكس دور"

يقام مساء السبت 6 أبريل المقبل في كازينو لبنان، حفل الموريكس دور السنوي الذي ستنقله شاشة MTV.

وقد بدأت بعض النتائج بالظهور، فبعد اعتذار النجمتين هيفاء وهبي ونجوى كرم عن ترشيحات الجائزة، تسرّبت نتيجة أفضل مطربة لبنانية التي ستذهب إلى الفنانة كارول سماحة.

من جهة ثانية، اعتذر الفنان وائل كفوري عن الجائزة، ولم يعرف بعد من سيحصدها.

أما جائزة أفضل مطربة عربية فتأكد فوز الفنانة أنغام بها.

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كما أصبح شبه المؤكد حضور النجم التركي جان يامان إلى بيروت لاستلام جائزته، بعد أن لمع نجمه في مسلسل "الطائر المبكر".

وعلمت "الجميلة" أنّ الممثل عابد فهد سيحصد تكريماً عن دور "جابر سلطان" الذي أداه في مسلسل "طريق".

مسلسل "تانغو" (لإياد ابو الشامات ورامي حنا). بدوره سيحصد عدداً كبيراً من الجوائز، فالممثلة دانييلا رحمة ستفوز بجائزة تكريمية، وكذلك زميلها باسم مغنية الذي كان أحد أبطال المسلسل الذي يدور في خفايا قصص الحب والخيانة. أما النجمة السورية دانا مارديني، فسيكون لها حصة أيضاً من الجوائز، على أن يفوز "تانغو" بجائزة "أفضل مسلسل".

وكانت النجمة السورية شكران مرتجى، قد فجّرت مفاجأة قبل أسابيع، بعد تأكيدها أنّ إدارة المهرجان حذفت اسمها من التصويت عن مسلسل "وردة شامية" الذي لعبت بطولته، ووجّهت شكراً ساخرة من المهرجان.