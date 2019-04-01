تصدرت الفنانة رانيا يوسف موقع التدوينات "تويتر"، وذلك بعد أن اعلنت مشاركتها في الجزء الجديد من مسلسل Game of thrones. وكتبت يوسف قائلة: "سعيدة باختياري كأول ممثلة عربية للمشاركة في الجزء الأخير من مسلسل Game of thrones". للمشاركة في الجزء الأخير من مسلسل Game of thrones". Advertisements الجدير بالذكر أن مسلسل "صراع العروش" بدأ عرضه عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمي الدرامية، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا منذ بداية عرضه، وترشح وحصل على العديد من الجوائز. ويتم عرض السلسلة على القناة التلفزيونية هوم بوكس أوفيس Home Box Office المعروفة بـ "إتش بي أو".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. رانيا يوسف تتصدر تويتر بعد إعلان مشاركتها فيGame of thrones لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.