رانيا يوسف في صورة جديدة… مثيرة للجدل بجميع اطلالاتها!

كتب امير فتحي في الخميس 21 مارس 2019 03:58 صباحاً - تواصل الفنانة المصرية رانيا يوسف، استفزاز واثارة متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشرت صورة جديدة أثارت الجدل واعتبرها البعض “صارخة”.

ونشرت رانيا يوسف صورة عبر حسابها على “تويتر” وهي ترتدي فستان أسفل الركبة لكنه ضيق بشكل يظهر كل تفاصيل جسدها بشكل صارخ، وهو الأمر الذي هاجمه النشطاء واعتبر بعضهم أن صورتها وهي شبه عارية في الفستان الفاضح أكثر حشمة من هذه الصورة.