شاهد.. رانيا يوسف تشعل الانستجرام بـ فستان أحمر قصير

نشرت الفنانة رانيا يوسف، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، صورة جديدة ظهرت خلالها بإطلالة مثيرة وجذابة وارتدت"رانيا" فستان أحمر قصير كشف عن ساقيها. ساقيها. يذكر أن اعتادت رانيا يوسف خلال الفترة الماضية إجراء جلسة تصوير بين كل فترة وأخرى، منذ Advertisements أزمة فستانها العاري بمهرجان القاهرة السينمائي. جدير بالذكر أن تستعد "رانيا" لخوض السباق الرمضاني المقبل بمسلسله، الذي تم تغيير اسمه من "ملائكة إبليس""إلى "وبينا ميعاد" بسبب اعتراض الأزهر على الاسم، وتواصل تصويره حاليا.

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