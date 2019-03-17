القاهرة - سارة رفعت
تحتفل الفنانة وفاء عامر، بعيد الأم هذا العام على طريقتها الخاصة، حيث تعاقدت على أغنية جديدة تحمل عنوان "أشبع منها"، مع شركة 7drk لصاحبها أحمد الشاعر والتي تشارك فيها مع نجلها عمر.
ويذكر أن أغنية "أشبع منها" من غناء وألحان مصطفى العسال، وكلمات أحمد حسن راؤول، وتوزيع محمد مجدي، وإنتاج مشترك بين كل من شركة 7DRK و شركة wow للإنتاج الفني، ومن المقرر تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب، وطرحها بالترامن مع الاحتفال بعيد الأم والذي يوافق ٢١ مارس الجاري.
ومن ناحية أخرى، تواصل وفاء تصوير مشاهدها في مسلسل "حكايتي" المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل، ومن خلاله تقوم الفنانة ياسمين صبري فيه بالبطولة المطلقة لأول مرة في الدراما التلفزيونية، ويشارك في بطولة العمل إدوارد، وأحمد صلاح حسني، وأحمد حاتم، وأحمد بدير، ومها أبو عوف، وإسلام جمال، وأحمد جمال سعيد، ودنيا المصري، وجمال عبد الناصر ومصطفى درويش، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي.
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كانت هذه تفاصيل خبر وفاء عامر وابنها يُطلقان كليب "اشبع منها" في عيد الأم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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