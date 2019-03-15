رويدا عطية تتألق في “لهون وبس” وتطلق جديدها

Mar 15, 2019
اطلقت النجمة السورية رويدا عطية اغنيتها الجديدة “كيفك يا حب ” خلال حلولها ضيفه في برنامج “لهون وبس” مع الاعلامي هشام حداد، وذلك على تطبيق انغامي وعلى قناتها الخاصة عبر موقع يوتيوب.
خلال الحلقة أدت رويدا بعضًا من اغانيها الخاصة كـ “ضرب العصى”، “تعا” و “كيفك يا حب، كما غنت اغنية للسيدة فيروز “يلا تنام ريما” على عده مقامات واغنية اهدتها الى روح الراحل الموسيقار ملحم بركات بالإضافة الى أغنية “تعلى وتتعمر يا دار” للشحرورة صباح وغيرها.
خلال الحلقة تحدثت رويدا عن ابنها “زين”. ورفضت الكشف عن اسم زوجها بل اكتفت بالقول أنه رجل اعمال استرالي من أصول لبنانية.
وحصدت رويدا ردوداً اجابية على مواقع التواصل الاجتماعي حيث اشاد الجميع بصوتها ورقيها وخفة ظلها وجمال اغنية “كيفك يا حب ” والذي هو ستايل جديد تقدمه رويدا عطيه خلافًا لاغانيها السابقة.
الاغنية من كلمات عمر ساري، الحان محمد بشار، توزيع رامي الرئيس، اما الانتاج للمولى بروداكشن.
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