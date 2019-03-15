راغب علامة يكشف تفاصيل أغنيته الجديدة لموقعنا: “بالصدفة” ستفاجئ الجمهور

متابعة بتجـــــــــــرد: في تصريحات خاصة لموقعنا، كشف السوبر ستار راغب علامة عن تفاصيل أغنية “بالصدفة” التي ينشغل خلال الفترة الراهنة بالعمل عليها.

وتحدّث راغب لموقعنا عن موضوع الأغنية الذي سيشكّل مفاجأة كبيرة للجمهور خاصةً أنه يعتبر بمثابة تكملة لقصّة وموضوع أغنية “آسف حبيبتي” الشهيرة فقال: “(بالصدفة) هي من كلمات وألحان أماني النوري، موضوع الأغنية يدور حول رجل يلتقي صدفةً بحبيبته القديمة، حيث لم تكن الأمور قد سارت بينهما في السابق كما كانا يرغبان بسبب بعض الظروف التي ستعيد المستمع إلى أغنية (آسف حبيبتي)، لكن هذه المرّة يكون الوضع مختلفًا حيث أنها لم تعد حبيب صديقه”.

وتابع راغب: “فكرة الأغنية أعجبتني جدًا خاصةً أنها استمرارية لأغنية (آسف حبيبتي) وأتمنى أن تلامس مشاعر الجمهور بعد طرحها في الأسواق”.

أغنية “بالصدفة” من المقرر أن تُبصر النور خلال الأسابيع المقبلة عبر المتاجر الرقمية الكبرى وأثير الإذاعات، على أن يترافق طرحها مع حملة دعائية واسعة يتم حاليًا التحضير لها في الكواليس.

تجدر الإشارة إلى أن راغب علامة يعيش حتى يومنا هذا نجاح أغنية “ردلي كلماتي” التي طرحها منذ فترة، حيث يحافظ بها على المراتب الأولى في سباق الأغاني العربية.