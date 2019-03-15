مهاجم مسجد christchurch في نيوزيلندا بث جريمته على الفايسبوك

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كتب امير فتحي في الجمعة 15 مارس 2019 05:48 صباحاً -
شهد مسجد النور في مدينة Christchurch في نيوزيلندا اليوم الجمعة جريمة مروعة، إذ أقدم مسلح على فتح النار على المصلين في المسجد، ما أدى إلى مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات.
وبث المسلح الذي ثبت كاميرا على رأسه مشاهد القتل على فيسبوك، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.
وأظهر الفيديو الذي بث المسلح يفرغ رصاص رشاشه في أجساد عدد من لأشخاص الذين استلقوا أرضاً، في حين حاول بعضهم الفرار.
وأفادت وسائل إعلام محلية بسقوط 6 قتلى على الأقل، وأكثر من 20 جريحاً. ونقلت عن شاهد عيان قوله إنه رأى العديد من أشخاص على الأرض مضرجين بدمائهم.
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