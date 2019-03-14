شاهد ..رانيا يوسف تثير الجدل في أحدث جلسة تصوير

نشرت الفنانة رانيا يوسف، صورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور الفيديوهات الشهير

"إنستجرام".

وظهرت "يوسف" خلال الصورة ترتدي فستانًا ذهبيًّا مكشوفًا من البطن، وذلك بعد آخر جلسة تصوير

لها أطلت فيها بفستان أسود شفاف.

ويذكر أنه تواصل الفنانة رانيا يوسف تصوير مسلسلها الجديد وبينا ميعاد مع المخرج أحمد خالد موسي، والذي سيتنافس من خلاله في الموسم الرمضاني المقبل.