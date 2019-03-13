شارون ستون معشوقة جيل الثمانينيات تحتفل بعيد ميلادها الـ 61

احتفلت الممثلة الأمريكية المخضرمة شارون ستون بعيد ميلادها الـ 61 مع أصدقائها وعائلتها ، ونشرت نجمة هوليود مجموعة صورة على حسابها الرسمى على موقع انستجرام.

وشارون ستون هي واحدة من أهم النجمات الأمريكيات بجيل السبعينيات والثمانينيات، ولدت في 10 مارس 1958، فى ولاية بنسلفانيا، وهى الطفلة الثانية من بين 4 أطفال، أصبحت موهوبة أكاديمياً كطفلة، وكانت أول عضو فى أسرتها تذهب إلى الكلية، لكنها أنهت دراستها مبكراً لتتابع مسيرتها فى عروض الأزياء.

عملت في بداية حياتها كعارضة أزياء قبل أن تبلغ 21 عامًا،تزوجت من المنتج مايكل جرينبيرج، وطُلقا بشكل نهائى فى العام 1990.

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دخلت بعدها المجال الفني وحققت نجاحًا كبيراً مثيرا للجدل فى فيلم غريزة أساسية الذى رشحت من خلاله للفوز بأفضل ممثلة قى فيلم درامى عام 1993

تم اختيارها من قبل مجلة «Empire» بقائمة أكثر 100 امرأة مثيرة فى صناعة السينما.

فازت بجائزة أفضل ممثلة فى فيلم درامى عن فيلم Casino اما النجم روبرت دى نيرو ، وهو الفيلم الذى حقق رواجا كبيرا فى كافة دول العالم ، حتى أنه الفيلم كان سببا فى رواج فكرة انشاء كازينو عربى arab casino بعد أن كشف الفيلم العالم المثير الذى يدور داخل تلك الاماكن الترفيهية والتى لا تتوافر بكثرة فى الدول العربية بشكل خاص ، وكذلك جائت إيرادات الفيلم فى الدول العربية لتعكس الاقبال الكبير على مشاهدته خاصة من فئات الشباب ، خاصة وأن شارون ستون وروبرت دى نيرو من النجوم المحببة جدا لدى الشباب العربى .

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