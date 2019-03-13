حسناء سيف الدين تتعاقد على المشاركة في بطولة الجزء الثالث من"البيت الكبير"

تعاقدت الفنانة حسناء سيف الدين على المشاركة في بطولة الجزء الثالث من مسلسل " البيت الكبير" وذلك بعدما حققت شخصتها نجاح كبير بالجزء الثاني من المسلسل الذي يتم عرضه خلال الفترة الحالية عبر شاشة قناة النهار.

وتُجسد حسناء دور غجرية تدعى سينا، تعمل في المولد وتتحدث باللكنة الصعيدية نظرة لنشاءتها في الصعيد، وبعد ذلك تدخل البيت الكبير وتعمل فيه، ويظهر مع تتابع الحلقات نواياها الحقيقية.

المسلسل من إخراج محمد النقلي و تأليف احمد صبحي و إنتاج ممدوح شاهين و بطولة سوسن بدر و لوسي و مجدي كامل و عبير صبري و هادي الجيار و لقاء سويدان و طارق صبري و مجموعة من الفنانين الشباب

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