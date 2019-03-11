اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: تعود الفنانة شيري عادل للسينما بعد غيابٍ طويل من خلال فيلم "طلعت حرب 2" المقرر انطلاق تصويره قريباً. وهي تشارك في البطولة النسائية مع منة فضالي وياسمين الخطيب في أولى تجاربها السينمائية. فيما تدور الأحداث من خلال 4 حكايات منفصلة متصلة وسيتم تصويره بالكامل داخل مصر.
يُذكر أنه من تأليف هنزاده فكري وإخراج مجدي أحمد علي، فيما سيباشر فريق العمل الجلسات التحضيرية خلال أيام قليلة لتحديد موعد التصوير النهائي، بينما لم يتحدد الموعد المبدئي لطرحه بالصالات السينمائية، لأن صنّاعه يأملون بعرضه بمهرجانات سينمائية أولاً.
كانت هذه تفاصيل خبر شيري عادل تعود للسينما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.