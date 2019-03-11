شيري عادل تعود للسينما

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: تعود الفنانة شيري عادل للسينما بعد غيابٍ طويل من خلال فيلم "طلعت حرب 2" المقرر انطلاق تصويره قريباً. وهي تشارك في البطولة النسائية مع منة فضالي وياسمين الخطيب في أولى تجاربها السينمائية. فيما تدور الأحداث من خلال 4 حكايات منفصلة متصلة وسيتم تصويره بالكامل داخل مصر.

يُذكر أنه من تأليف هنزاده فكري وإخراج مجدي أحمد علي، فيما سيباشر فريق العمل الجلسات التحضيرية خلال أيام قليلة لتحديد موعد التصوير النهائي، بينما لم يتحدد الموعد المبدئي لطرحه بالصالات السينمائية، لأن صنّاعه يأملون بعرضه بمهرجانات سينمائية أولاً.

